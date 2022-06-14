4 ildeki “sanal eskort” baskınında 12 gözaltı

AYDIN'DA polis ekipleri 'sanal eskort' sitesi üzerinden dolandırıcılık şikayetlerinin artması üzerine 3 ay önce çalışma başlattı. İnternet siteleri üzerinden ya da sosyal medya hesaplarından eskort ilanları veren kadınların, kendilerini arayanlara çeşitli bahanelerle banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri ancak buluşmaya gitmedikleri tespit edildi.

9 Haziran'da Aydın merkezli İstanbul, Manisa ve Uşak olmak üzere 4 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 15 şüpheli sevk edildikleri adliyede 8 saat ifade verdi. Şüphelilerden 5'i kadın olmak üzere 12'si tutuklanırken, 1'i kadın 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. ■ KAZIM YÖRÜKCE