İzmir’de Göztepe fırtınası: Çorum FK’yı deviren sarı-kırmızılılar zirve yolunda kayıpsız devam ediyor!

Trendyol Süper Lig 'de 2026-2027 sezonunun 9. hafta karşılaşmalarında heyecan hız kesmeden devam ederken, İzmir'de gözler Gürsel Aksel Stadyumu'na çevrildi. Kendi seyircisi önünde Arca Çorum FK 'yı ağırlayan Göztepe, maç boyunca sergilediği disiplinli ve istekli futbolu skora yansıtmayı başardı.

SAHADA ÜSTÜN OYUN KURULDU

Karşılaşmanın ilk düdüğünden itibaren oyunun kontrolünü eline alan ev sahibi ekip, rakip yarı sahada kurduğu baskıyla tehlikeli pozisyonlar üretti. Orta sahadaki direnciyle rakibine geçit vermeyen sarı-kırmızılılar, aradıkları golleri bularak skorda üstünlüğü yakaladı. Takımın hücum hattındaki etkili isimleri, savunmanın arkasına attıkları paslarla Çorum FK defansına zor anlar yaşattı.



TARAFTARLA BİRLİKTE GELEN 3 PUAN

Tribünleri dolduran binlerce Göztepe taraftarı, 90 dakika boyunca takımlarına eşsiz bir destek verirken, bu coşku sahadaki mücadele gücünü de üst seviyeye çıkardı. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte sahadan galibiyetle ayrılan İzmir temsilcisi, hanesine yazdırdığı kritik 3 puanla ligdeki konumunu sağlamlaştırdı. Konuk Arca Çorum FK ise deplasmandan puansız ayrılmak zorunda kaldı.