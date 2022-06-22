Aydınlı iş insanı Sabuncu kalbine yenik düştü

Aydınlı iş insanı 62 yaşındaki Haluk Sabuncu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aydın'ın önemli firmalarından Bilal Sabunları'nın sahibi merhum Bilal Sabuncu'nun oğlu Haluk Sabuncu, önceki gece evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Sabuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. AK Parti Aydın İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sabuncu'nun ağabeyi olan Haluk Sabuncu'nun cenazesi dün ikindi namazı sonrası Bey Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Telli Dede'de bulunan aile kabristanlığına defnedildi. Cenaze törenine birçok iş insanı ve siyasetçi katıldı. Haluk Sabuncu'nun babası olan duayen iş insanı Bilal Sabuncu da 2 yıl önce 87 yaşında vefat etmişti.



■ İHSAN KARATAŞ

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