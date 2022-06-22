Söke ve Didim, organik pamukta pilot bölge oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Doğadan Modaya Organik Pamuk" projesi kapsamında pilot bölge ilan edilen Aydın'ın Söke ve Didim ilçelerinde organik pamuk üretimine başlandı. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün desteğiyle iki ilçede monitör amaçlı tuzak dağıtımı yapıldı. Pamuk yaprak kurdu, çizgili yaprak kurdu ve yeşil kurt tuzakları üreticiye uygulamalı olarak tanıtıldı. Tuzaklar 50 dekara yerleştirildi. Aydın'daki üretimle Türk pamuğunun dünya pazarlarında hak ettiği yeri alması hedefleniyor.



■ KAZIM YÖRÜKCE