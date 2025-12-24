İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Libya heyetini taşıyan uçağa ait karakutu bulundu!

Dün akşam, saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alfitory Jribil'in de bulunduğu,

Enkazın bulunmasının ardından, olay yeri yönetimi ve kurumlar arası koordinasyonun etkin şekilde yürütülmesi amacıyla AFAD tarafından mobil koordinasyon merkezi bölgede konuşlandırılmış; saha sevk ve idaresi bu merkez üzerinden yürütülmeye başlanmıştır.

Saat 20.52 itibarıyla da Haymana ilçesi civarında uçakla irtibat kesilmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbar sonucu Jandarma, AFAD, Emniyet, Sağlık ve UMKE ekipleri derhal bölgeye sevk edilmiş, arama kurtarma faaliyetleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı koordinasyonunda başlatılmıştır.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bu aşamadan itibaren çalışmalar, adli ve kriminal süreçler, Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda devam etmektedir. Sahada; AFAD, Jandarma, Emniyet, Sağlık, UMKE, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı, İtfaiye ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi birimlerinden oluşan toplam 408 personel, 103 kara aracı ve 7 hava aracı görev yapmaktadır. İHA'lar ile bölgeden anlık görüntü aktarımı sağlanmaktadır.

AFAD tarafından konuşlandırılan termal ve aydınlatma dronları, 8×8 ve 4×4 arama kurtarma araçları ile K9 unsurları dâhil olmak üzere tüm hava ve kara unsurları, mobil koordinasyon merkezi üzerinden eşgüdüm içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.