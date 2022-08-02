Taliban bayraklı konvoya soruşturma

AYDIN Efeler ilçesinde Taliban tarafından kullanılan Tevhid bayrağıyla konvoy yapılması infial yaratırken, görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı. Efeler ilçesi Osman Yozgatlı mahallesi Tellidede mevkiinde çekildiği iddia edilen görüntülerde onlarca aracın, Taliban tarafından kullanılan Tevdit bayrağı ile konvoya katıldığı görüldü.

Aydın Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "31 Temmuz 2022 saat 12.30 sıralarında sosyal medyadan paylaşımı yapılan, bir düğün konvoyuna ait görüntülerle alakalı gerekli inceleme çalışmaları başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesi kullanıldı. ■ KAZIM YÖRÜKCE