Kümes cinayetinde müebbet hapis cezası 15 yıla düşürüldü

AYDIN Germencik'te ortak arazilerinde tavuk istemediği ve kümesi söktüğü için tartıştığı kuzeni İsmail Güllü'yü (47) öldüren İsmail Ünlü (27) yargılandığı davada haksız tahrik indirimi ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Germencik'e bağlı Bozköy mahallesinde Ekim 2021'de meydana gelen olayda, 3 çocuk babası İsmail Güllü, akrabalarına ait arsaya tavuk kümesi yaptı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Kümesteki tavuklardan rahatsız olan İsmail Ünlü, kuzeninden kümesi arsadan kaldırmasını istedi. Kümesi kaldırmayan akrabasına kızan İsmail Ünlü, tavuk kümesini söktü. Aynı gün Güllü'nün oğlu Y.G. ile İsmail Ünlü, yolda küfürleşti. Bunun üzerine Güllü, aynı sokakta yaşadığı kuzeninin evine gitti. İsmail Ünlü ile Güllü tartışmaya başladı. Evden tabancasını alan İsmail Ünlü, kuzeni İsmail Güllü'ye ateş ederek göğsünden ağır yaraladı. Güllü, hastanede yaşamını yitirdi. Kuzen katili İsmail Ünlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TAHRİK İNDİRİMİ ALDI

Sanık İsmail Ünlü hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan acılan davanın üçüncü duruşması Aydın 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Son kez savunmasını yapan sanık İsmail Ünlü, "Amacım öldürmek değil kendimi savunmaktı. Keşke bu olay yaşanmasaydı. Vicdanen büyük ıstırap içindeyim. Her gün rüyalarıma giriyor. Çok pişmanım" dedi. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti İsmail Ünlü'ye müebbet hapis cezası verdi. Sanık İsmail Ünlü'nün cezası, uygulanan haksız tahrik indirimi ile 15 yıla düşüldü.

■ KAZIM YÖRÜKCE