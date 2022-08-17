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Haberler Aydın Pervane faciası

Pervane faciası

Güvercinada Kalesi’nden hareket etmeye hazırlanan bir tur teknesinin ipi, başka bir tekneye dolandı. Teknede çalışan Yaşar Görer, ipleri çözmek için denize girdi. Bu esnada geri manevra yapan teknenin pervanesi, Görer’in sağ ayağını bileğinden kopardı.

17.8.2022

Pervane faciası

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tur teknesinde çalışan 18 yaşındaki Yaşar Görer'in ayağını teknenin pervanesineye kaptırması sonucu, ayağı sağ bileğinden koptu. Üzücü olay, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde dün saat 10.00 sıralarında meydana geldi.



TEKNE GERİ MANEVRA YAPTI
Kuşadası Güvercinada Kalesi'ndeki mendirekten hareket etmeye hazırlanan bir tur teknesinin tonoz ipi başka bir tur teknesininkine dolandı. Bu esnada teknede çalışan Yaşar Görer, ipleri çözmek için denize daldı. Aynı anda geri manevra yapan teknenin pervanesi, gencin sağ ayağına çarparak, ayağını bileğinden kopardı.

30 METRE AÇIKTA BULUNDU
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, kopan ayak kıyıdan 30 metre açıkta bulundu. Denizden kendi imkanlarıyla çıkan Görer, ambulansla ayağının yerine dikilmesi için İzmir El, Mikrocerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Yaşar Görer'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İHSAN KARATAŞ

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