Pervane faciası

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tur teknesinde çalışan 18 yaşındaki Yaşar Görer'in ayağını teknenin pervanesineye kaptırması sonucu, ayağı sağ bileğinden koptu. Üzücü olay, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde dün saat 10.00 sıralarında meydana geldi.





TEKNE GERİ MANEVRA YAPTI

Kuşadası Güvercinada Kalesi'ndeki mendirekten hareket etmeye hazırlanan bir tur teknesinin tonoz ipi başka bir tur teknesininkine dolandı. Bu esnada teknede çalışan Yaşar Görer, ipleri çözmek için denize daldı. Aynı anda geri manevra yapan teknenin pervanesi, gencin sağ ayağına çarparak, ayağını bileğinden kopardı.

30 METRE AÇIKTA BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, kopan ayak kıyıdan 30 metre açıkta bulundu. Denizden kendi imkanlarıyla çıkan Görer, ambulansla ayağının yerine dikilmesi için İzmir El, Mikrocerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Yaşar Görer'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İHSAN KARATAŞ