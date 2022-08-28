Alparslan’dan sevindiren haber

Yeni Asır'ın manşetten duyurduğu haberle gündeme gelen Aydınlı SMA Tip 1 hastası 3 yaşındaki Alparslan Sarıboğa, ailesiyle birlikte gittiği Dubai'de zolgensma tedavisinde kullanılan ilacın ilk dozunu aldı. Baba Ömer Sarıboğa, hayırseverlere teşekkür etti. Ömer Sarıboğa ve Habibe Sarıboğa'nın üç yıl önce ikiz çocukları dünyaya geldi.



TEK YÜREK OLUNDU

İkizlerden biri olan ve iki aylıkken kolları ile ayaklarını hareket ettiremeyen Alpaslan'a SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Tedavi için gerekli ilacın maliyetinin karşılanması amacıyla Aydın Valiliği onayı ile kampanya başlatıldı. Minik çocuğun kaderi Yeni Asır'ın 14 Nisan'da manşetten duyurduğu 'Alparslan yaşasın diye' başlıklı haber ile değişti. Haberimizin ardından Aydın başta olmak üzere Türkiye tek yürek olurken Alparslan'ın alması gereken ilaca kavuşmanın yolu açıldı. Gerekli olan paranın toplanması sonrasında Alparslan ve ailesi 12 Temmuz'da Dubai'ye gitmişti. Tedavide önemli bir aşamaya gelinirken, minik Alparslan'ın ilacına kavuştuğu müjdesini ailesi mutlulukla duyurdu. Alparslan'ın ailesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok şükür ilacımızı aldık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

Alparslan Dubai yolcusu