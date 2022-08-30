Kepçenin kontrolü Emine gelinde

Aydın Söke'ye bağlı Bağarası Mahallesi'nde girişimci Erhan Akkın, mısır silajı paketleme tesisi kurdu. Akkın'ın eşi Emine Akkın da uzun yıllar muhasebeci olarak çalıştığı işinden ayrılarak eşinin yardımına koştu. 38 yaşındaki 2 çocuk annesi Emine Akkın bir yıl önce eşine yardımcı olmak için tesiste çalışmaya başladı. Kepçenin direksiyonuna geçen Akkın, tonlarca ağırlıktaki iş makinesini adeta otomobil kullanır gibi rahatlıkla kullanıyor.

Kendisini kepçenin direksiyonunda görenlerin çok şaşırdıklarını hatta bazen de gelip kendisini tebrik edenlerin olduğunu ifade eden Akkın, "Eşim dahil bu işi yapabileceğimi kimse tahmin edemedi. Ancak kadın isterse her şeyi başarır" dedi. Erhan Akkın, "Eşim işini bıraktı. Ben de ona fabrikaya gel dedim. Kepçenin direksiyonuna geçmek istedi. Yapabileceğini zannetmiyordum ama başardı. Kadınların yapamayacağı iş yokmuş gördüm" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE