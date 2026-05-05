İzmir'de skandal: CHP'nin tuttuğu tetikçiden 'bankamatik' paylaşımı

Tetikçi olarak tutulduğunu itiraf eden Yusuf Aydoğdu'dan bir iddia daha geldi. Aydoğdu, Konak Belediyesi personeli Ayberk Övünç Kale'nin işe gitmeden maaş aldığını ve bankamatik çalışanı olduğunu öne sürdüğü sosyal medya paylaşımında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SABIKALI GENCİ İŞE SOKTUNUZ MU?"

Yusuf Aydoğdu, "Konak Belediye Başkan Yardımcısı Umut Tunç, Ankara'dan getirttiğin İyi Parti kökenli sabıkası olan bir genci Merbel şirketine bankamatik çalışan olarak soktunuz mu?" dedi.

"NE KADAR SÜRE MAAŞ ALDI?"

Aydoğdu, "Ayberk Övünç Kale adlı şahıs 8 Temmuz 2025'te işe başlamış. Nerede çalıştığını bilen yok. Ne kadar süre maaş aldı? Hala çalışıyor mu? Ontur Otel'de konaklamalarını da belediye ödemiş, elimizde konaklama belgesi var. AK Partili meclis üyeleri denetime katılmışlardır. Sorabilirsiniz. Kamuyu zarara uğratma değil de nedir bu?" ifadelerine yer verdi.