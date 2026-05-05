İzmir'de skandal: CHP'nin tuttuğu tetikçiden 'bankamatik' paylaşımı

Tetikçi olarak tutulduğunu itiraf eden Yusuf Aydoğdu'dan bir iddia daha geldi. Aydoğdu, Konak Belediyesi personeli Ayberk Övünç Kale'nin işe gitmeden maaş aldığını ve bankamatik çalışanı olduğunu öne sürdüğü sosyal medya paylaşımında dikkat çeken ifadeler kullandı.
"SABIKALI GENCİ İŞE SOKTUNUZ MU?"
Yusuf Aydoğdu, "Konak Belediye Başkan Yardımcısı Umut Tunç, Ankara'dan getirttiğin İyi Parti kökenli sabıkası olan bir genci Merbel şirketine bankamatik çalışan olarak soktunuz mu?" dedi.
"NE KADAR SÜRE MAAŞ ALDI?"
Aydoğdu, "Ayberk Övünç Kale adlı şahıs 8 Temmuz 2025'te işe başlamış. Nerede çalıştığını bilen yok. Ne kadar süre maaş aldı? Hala çalışıyor mu? Ontur Otel'de konaklamalarını da belediye ödemiş, elimizde konaklama belgesi var. AK Partili meclis üyeleri denetime katılmışlardır. Sorabilirsiniz. Kamuyu zarara uğratma değil de nedir bu?" ifadelerine yer verdi.
NE OLMUŞTU?
İzmir'de, iddiaya göre Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, özel bir hastanenin yanındaki 11 bin metrekare arsanın imara açılması karşılığında menfaat temin etmek istedi.
CHP'li meclis üyeleri Alaaddin Kurt, Cem Eren ve Cemal Küpeli karara karşı çıkınca, gözdağı verilmesi için daha önce kasten öldürme suçundan hüküm giyen Yusuf Aydoğdu ile anlaşma sağlandı. Gözaltına alınan Aydoğdu'nun soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde ise kirli planı tek tek anlattı.
Aydoğdu, talebin Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun bilgisi dahilinde CHP'li meclis üyesi Melda Erbaykent'ten geldiğini, kendisinden meclis üyelerinden Alaaddin Kurt'u silahla vurmasının, Cem Eren ve Cemal Küpeli'nin de darp edilmesinin istendiğini anlattı.
Eylem karşılığında 10 milyon lira nakit para ile 5-6 arkadaşını belediyede işe sokma vaadinde bulunulduğunu öne sürdü.
AYDOĞDU İLE MAKAMINDA FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
CHP'li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun soruşturma dosyasında adı geçen ve daha önce mahkumiyeti bulunan Yusuf Aydoğdu ile makamında görüştüğüne dair fotoğraf ve paylaşım ortaya çıktı.