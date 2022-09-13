Kocagöl’deki balık ölümleri endişe yarattı

Aydın Kuşadası'nın deniz kıyısındaki tek lagün gölü olan Kocagöl balık ölümleri görülmeye başladı. Etrafı sitelerle çevrili olan Kocagöl, yıllarca balık üretim çiftliği olarak kullanılmıştı. Daha sonra üretim durdurulurken bu kez bazı sitelerin kaçak olarak bağladığı borularla taşınan atık sular lagün gölünü adeta foseptik ve atık suları toplama merkezi haline getirmişti.

BİR DE YOL ÇALIŞMASI YAPILDI

Kocagöl'de yaşanan kirliliğe Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü tepki gösterdi. Denizle bağlantısı kesilen gölün bir yandan su seviyesi azaldığını ve göldeki oksijen oranının düşmesi ve kirlilikten dolayı da hemen her yıl balık ölümleri görüldüğünü ifade eden Sürücü, "Gölün çevresini tahribat yaratmadan nasıl koruyabiliriz çalışmaları yapmak yerine, etrafında çok gerekliymiş gibi bir de yol çalışması başlatılmış" dedi.

KANAL YANLIŞ YERDE

Sürücü şöyle konuştu: "Her yıl gölün denizle bağlantılı olduğu kanalın orta yerinde kumullar birikerek deniz sularının içeri girmesini engelleniyor. Kanalın planlarda olduğu gibi değil, yanlış yerden açıldığı ve kumulların kanalı kapattığı biliniyor. Denizle bağlantısı kesilen gölün su seviyesi azalırken göldeki oksijen oranının düşmesi ve kirlilikten dolayı da hemen her yıl balık ölümleri görülmeye başladı.

KAÇAK BORULARLA ATIK SU TAŞINDI

Kocagöl etrafındaki bazı sitelerin kaçak olarak bağladığı borularla taşınan atık sular lagün gölünü adeta foseptik ve atık suları toplama merkezi haline getirmişti.

KAZIM YÖRÜKÇE