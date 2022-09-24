Yeni Asır duyurmuştu tarihi ayıp için harekete geçildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan ve Milli Mücadele dönemi kahramanlarından Demirci Mehmet Efe'nin eşi Ayşe Demirci Efe adına yaptırdığı cami, Yeni Asır'ın haberinin ardından bakımsızlıktan kurtuluyor. Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, bakımsızlığı nedeniyle görenlerin içini sızlatan 70 yıllık tarihi caminin restorasyonu için ihaleye çıktı. Dualar Mahallesinde, Demirci Mehmet Efe'nin kayınpederi Hasan Hüseyin Bey'in kızı Ayşe için 1950 yılında yaptırdığı cami, yıllar içerisinde eskiyip kullanılamaz hale gelmişti. Yeni Asır, Milli Mücadele kahramanının mirası olan caminin içler acısı durumunu ve bölge sakinlerinin camiye sahip çıkılması çağrısını geçtiğimiz 15 Ağustos'ta 'Tarihi cami harabeye döndü" başlığıyla okurlarına duyurmuştu.



■ KAZIM YÖRÜKCE

Tarihi cami harabeye döndü