Bunun adı vahşet

Aydın'ın Didim ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İddiaya göre, önceki gün akşam saat 18:30 sıralarında İlhan Tombakoglu'nun evinin önüne gelen Orhan Aydın A, Spedy cinsi kurt köpeğini aracına atarak olay yerinden uzaklaştı. Eve döndüğünde Çiko isimli köpeğini göremeyen Tombakoğlu, güvenlik kameralarını izledi.

ARACIN SAHİBİNİ TANIYORDU

Köpeğinin arabayla kaçırıldığını gören Tombakoğlu, bir dedektif gibi plakasını belirlediği aracı tanıdı ve Orhan Aydın A'nın peşine düştü. Kendi imkanları ile köpeğini bulan İlhan Tombakoglu korkunç bir manzarayla karşılaştı. Can dostu Çiko'yu kanlar içinde gören adam, hiç vakit kaybetmeden veterinerin yolunu tuttu. Tombakoğlu, vahşetin boyutunu burada daha net gördü.

Orhan Aydın A'nın çaldığı köpeğe işkence yaptığı ve boğazını kestiği ortaya çıktı. Tedavi altına alınan Çiko şimdi hayata tutunmaya çalışıyor.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAM"

Olayla ilgili konuşan köpeğin sahibi İlhan Tombakoğlu, "Köpeğim küçüklükten bu yana benimle; benim en iyi arkadaşım. Arkadaşıma bu şekilde nasıl zarar verdiler aklım almıyor. Şu an kendisinin psikolojisi çok kötü; bitkin halde. Köpeğime kesici aletle zarar verenler serbest bırakıldı. Bu yapılan bir canilik; kendisinden şikayetçi oldum ve bu süreci takip edeceğim. Ceza almasını için uğraşacağım" diye konuştu.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN