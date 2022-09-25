Doga yürüyüsünde yüzlerce arı saldırdı

AYDIN'IN Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi'nde, Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün üyesi olan Yavuz Telli, kulübünün Ekim ayında başlayacak yürüyüş parkurları öncesinde solo yürüyüşü yapmak için önceki gün sabah 07.00 sıralarında Güzelçamlı'ya gitti. Yürüyüş sırasında yüzlerce arının saldırısına uğrayan ve bilinç kaybı yaşayan Telli'yi arıların sahibi kurtardı. Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Telli, yoğun bakımdan çıkarıldı. Telli, "Güzelçamlı Başçeşme'den Kızılan'a geçtim ve Kartal kayalarına çıktım. Yumurta tepesine indiğimde olanlar oldu" diye konuştu.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

TELLİ şöyle konuştu: "Bine yakın arı kovanıyla karşılaştım, yüzlerce arının saldırısına uğradım. Kafamda hiç boş yer kalmamıştı ve saplanan iğneler kafamda korkunç ağrı veriyordu. 5 dakika 'Yardım edin' diye bağırdım. İmdadıma arı sahipleri yetişti ve kafamı suya soktular. Söke Devlet Hastanesi'nde kafamda 300 civarı arı iğnesi olduğunu öğrendim. Bir gün boyunca yoğun bakımda kalmışım."

■ İHSAN KARATAŞ