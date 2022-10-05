Kuşadası Belediyesi’ne mıcır operasyonu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla ihalelerde özellikle ZTB ve Maray şirketlerine öncelik tanındığı iddiası, ilçede daha önce gündeme gelmiş ve birçok haber yapılmıştı. Şaibeli "Mıcır" ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddialarının basına yansımasının ardından, İçişleri Bakanlığı ise müfettişlerini görevlendirerek soruşturma başlatmıştı.

SAVCILIK TALİMAT VERDİ

Mülki müfettişlerin CHP'li belediyede yaptığı incelemelerin tamamlanmasının ardından, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, dün ekipler operasyon için düğmeye bastı.

Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, o dönem Fen İşleri Müdürü olan Fatma Çanakçı, Fen İşleri memuru Murat Arabacı, maden mühendisi Kartal Kara, bilgisayar teknikeri Emre Tuğrul, iş makinesi operatörü Kaan Çandar ve inşaat mühendisi Demet Şengül ile 750 bin tonluk mıcır ihalesini kazanan firmanın sahipleri Zana ve Turan Bağı kardeşler evlerinde gözaltına alındı.

PKK SEMPATİZANI ÇIKTILAR

Başkan Günel'e yakınlığıyla bilinen ve PKK terör örgütü sempatizanı olduğu iddia edilen Turan ve Zana Bağı'nın sahibi olduğu ZTB ve Maray şirketlerinin Söke'deki adreslerinde yapılan aramada birçok belgeye ve bilgisayara el konuldu. Mardinli kardeşler olarak tanınan Zana ve Turan Bağı'nın Kuşadası Belediyesi'nden 12 ihale aldıkları, ihalelerin toplam tutarının ise 29 milyon 999 bin 845 liraya ulaştığı öne sürüldü.

Tek kalemde 12.8 milyon liraya çıkılan 750 bin tonluk mıcır alımı ihalesinin Mardinli kardeşlerin kazanmasına dikkat çeken gazeteci-yazar Ergün Poyraz ise saldırıya uğramış, iki kardeş bu olayın faili olarak yakalanarak tutuklanmıştı. 77 gün cezaevinde kalan Bağı kardeşlerin bir süre önce ise tahliye olduğu öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin "İhaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, rüşvet" ile suçlandıkları belirtildi. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artması bekleniyor.

BELEDİYEDE VUKUATLAR BİTMİYOR

KUŞADASI Belediyesi'nde geçtiğimiz şubat ayında da, imardan sorumlu Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, rüşvet aldığı iddiasıyla otel işletmecisi Harun Özekin'in silahlı saldırısına uğramıştı. Bu olaydan 2 ay sonra, kiraladığı dükkana gelen tahliye kararıyla ilgili Kuşadası Belediyesi'ne evrak almaya giden esnaf İbrahim Burak Okutan, koridorda karşılaştığı Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak'ın hışmına uğramıştı. Hastaneden darp raporu alan esnaf şikayette bulunmuştu.

MURAT ŞENBAKLAVACI