‘Tecavüze uğradığımı ispatlamaya çalışıyorum’

Gençlerin gözdesi 25 yaşındaki Kurtuluş Kuş'un, konser için geldiği Aydın'da İzmirli bir hayranına otelde tecavüz ettiği iddia edilmişti. Kurtuluş Kuş hakkında suç duyurusunda bulunan B.Ö, "Aylardır mahkeme mahkeme gezerek mağduriyetimi ispatlamaya çalışıyorum. Bir genç kız için en zor açıklamaları yapıyorum. Ancak zorla tecavüze uğradığımı ispatlamak için canıma mı kıymam gerekiyor. Annemin, babamın yüzüne bakamıyorum. Bana bunu yaşatan sözde sanatçının savunmasında yazdığı iddialar bizi ikinci kez yıktı. Ben mankenlik yapmışım, ailem para için iftira atmış. Ailem suç duyurusunda bulundu. Adalet önünde hesabını vereceği günü bekliyoruz. En ağır ceza almasını istiyorum, evlenmek istemiyorum" dedi.

EVLADIMIZIN YANINDAYIZ

B.Ö.'nin alkollü olmasından yararlanılarak tecavüz edildiğini ileri süren ailesi, "Bu kişi kırmızı çizgiyi aştı. Ama biz Türk adaletine ve yasalarına saygı duyan bir aileyiz, ona en güzel cevabı yüce Türk Milleti adına mahkemeler verecek. Gerçekler ortaya çıkacak. Evladımızın her zaman yanındayız" dedi.

FATİH ŞENDİL