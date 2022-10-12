Kuşadası operasyonu Büyükşehir’e uzandı

Kuşadası Belediyesi'ne yapılan ve 4 belediye çalışanı ile 12.8 milyon liralık mıcır ihalesini alan ZTB İnşaat şirketinin sahipleri Turan ve Zana Bağı kardeşlerin tutuklandığı operasyonun bir ayağı da Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun prensi olarak bilinen ve Büyükşehir Batı Bölge Koordinatörü olduğu kaydedilen Fatih Akkentli'ye uzandı.

Kuşadası'nda 40 milyon liradan fazla ihaleyi sahte kaşelerle teklifler hazırlayarak aldığı öne sürülen Bağı kardeşlerin şirketlerinin Akkentli'nin kendisi gibi Büyükşehir Belediye çalışanı olan kız kardeşi Gizem Akkentli Polat üzerine kurulu olan Çallı Yakacak İnşaat LTD şirketi ile arasında para transferleri olduğu yönünde yapılan suç duyurusunun ardından Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

RÜŞVET VE İHALEYE FESAT

2019'da sermayesi 50 bin lirayken şu an 10 milyon liraya çıkarılan Çallı Yakacak İnşaat firmasının Bağı kardeşlerle olan ilişkileriyle ilgili iddiaların yer aldığı suç duyurusunun ardından Cumhuriyet Savcısı'nın İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda, "Rüşvet verme- alma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından dolayı soruşturma işlemlerine başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

'TRANSFERLER ORTAYA ÇIKAR'

Serhan Seyhan isimli kişi tarafından yapılan söz konusu suç duyurusunda Bağı kardeşlerin Aydın Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Genel Müdürlüğü, Söke ve Didim Belediyeleri'nden 100 milyon liraya yakın iş aldıklarının gözüktüğüne dikkat çekilirken bu dönemde Akkentli'nin belediye çalışanı kardeşinin üzerine gözüken Çallı Yakacak İnşaat firmasının da 2019'da sermayesi 5 bin lira iken 200 kat büyüyerek 10 milyon lira sermayeye ulaştığına dikkat çekildi.

Yazıda, "Kaldı ki, bu iki kardeş bu şirketlerini bu kadar büyüttükleri bir durumda bile Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde personel olarak maaşlı çalışmaya devam etmişlerdir. Turan Bağı ve Zana Bağı kardeşlerin şirketlerinin cirosunun yüzde 80'inden fazlası bu 4 belediye ve bir bağlı kuruluş olduğu bilinirken bu şirketlerin hepsinin en çok iş bağı kurduğu ve karşılıklı ticaret yaptığı sahte faturalar düzenlemek yoluyla gösterilen firma ise Akkentli'nin kardeşi Gizem Akkentli Polat üzerine kurulmuş olan Çallı Yakacak İnşaat LTD olduğu bahsi geçen şirketlerin kayıtları ve faturaları incelendiğinde ortaya çıkacaktır" denildi.

'ÖRGÜTLÜ BİR SUÇ' İDDİASI

Suç duyurusunda ayrıca işlenenin örgütlü bir suç olduğu savunularak, "Bu kişilerin ve yakınlarının kendisine muhalefet olan kişileri itibarsızlaştırmak amacı ile birçok sosyal medya hesabı kullandığı ve bazı medya kuruluşlarını Durmuş Tuna ve Cem Celil Lale gibi isimleri aracı ettikleri basit bir soruşturma sonucu ortaya çıkacaktır" iddiası da dile getirildi.

ERHAN GÜLENÇ