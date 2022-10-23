Aydın’daki operasyonda 10 FETÖ üyesi tutuklandı

59 ilde geçtiğimiz hafta düzenlenen 'Gazi Turgut Aslan' isimli FETÖ operasyonunda Aydın'da 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda para ele geçirildi ve şüphelilere ait banka hesaplarına bloke konuldu. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.Y, M.Ö, S.N.O, A.Y, Ş.A, M.A, M.B.D, M.G, A.A. ve G.G. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 sanık ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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