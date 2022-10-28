Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz

2 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen Aydın Ticaret Odası (AYTO) Organ Seçimlerinde, mevcut başkan Hakan Ülken liderliğindeki "Güneş Grubu" tek liste ile 17 komitenin tamamını kazandı. Oda Organ Seçimlerinin ardından, Yönetim Kurulu, Meclis Divanı, TOBB Delegeleri, Disiplin Kurulu, Komisyonlar ve Komite Başkanları seçildi. AYTO hizmet binasında yapılan seçimlerde Başkan Hakan Ülken oyların tamamını alarak tekrar Yönetim Kurulu Başkanı oldu.



BİRLİK VE BERABERLİK

Seçimler sonunda açıklamalarda bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, "Göreve geldiğimiz ilk günün heyecanıyla üçüncü dönemimizdeyiz. AYTO tarihinde ilk defa tek listeyle seçime gidilerek Oda tarihinde bir ilki yaşadık. 2013'ten beri verdiğimiz emeklerin üyede karşılığını, olumlu dönüşleri çok net bir şekilde gördük. Şenlik havasında, birlik, beraberlikle Üyelerimizin oyla rını kullandığı, sohbet edip, istişarelerde bulunduğu bir seçim ortamı oluştu. Bu bir birlik ve beraberlik tablosudur ve bizim için çok büyük gurur kaynağı. Nerede kalmışsak daha ilerisine gidebilmek adına, Üyelerimiz ve Aydın için kaldığımız yerden hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



RAPORLARI HAZIR

Ülken, "Aydın'ı bir adım daha ileriye taşıyacak söz konusu yatırımların Aydın halkının ve KOBİlerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenebilmesi adına AYTO, üyeleri ve yerelde kurum ve kuruluşlar ile anketler ve birebir görüşmeler gerçekleştirdi" dedi ve ekledi: "Proje sonunda hazırlanan fizibilite raporları ilgili mercilere sunuldu. İl içindeki ulaştırma ve lojistik altyapısının geliştirilmesi önemli. Çine'deki madenlerimizi limana ulaştırmak açısından ya direk gümrük limanına ya da Çandarlı limanına ulaştırmamızı sağlayacak bir lojistik altyapıya ihtiyacımız var."

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