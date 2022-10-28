Çerçioğlu’nu ceza korkusu sardı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu hapis korkusu sardı. Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde şimdiye kadar danışmanı olarak bilinen FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'la birlikte ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla yargılanan ve 7 yıla kadar hapsi istenen Çerçioğlu, 3 Kasım'daki karar duruşması öncesi son savunmasını sundu.

Savcının verdiği mütalaada Kararslan'ın 'danışmanı' olarak belirtildiğini kaydeden Çerçioğlu'nun avukatı Tunahan Sandallı, bunun doğru olmadığını ifade etti.

'SORUMLULUĞU KENDİSİNE AİT'

Savunmada "Büyükşehir Belediye Başkanı'na danışman olarak atama için bir sözleşme imzalanması ve danışmanın alacağı ücretin de belediye meclisinde belirlenmesi gerekmektedir. Karaarslan'ın Çerçioğlu ile arasında ne bir danışmanlık sözleşmesi vardır ne de belediye meclisinin bir kararı vardır. Karaarslan, müvekkilin danışmanı olarak hiçbir surette görev yapmamıştır. Sanığın eylemleri ancak kendi ceza sorumluluğunu doğurabilir. Müvekkile bu sanık üzerinden suç atfedilmesi hukuka aykırıdır. Cezaların şahsiliği ilkesinin de açık bir ihlalidir" ifadeleri yer aldı.

Çerçioğlu'na atfedilen somut bir isnat olmadığını da aktaran Avukat Sandallı, "İddia makamı suçlamaları gereçkelendirmemiş ve dayanaksız bırakmıştır" ifadelerini kullandı.

2 HAFTADA 77 KEZ GÖRÜŞMÜŞLER

DAVA dosyasında yer alan ve HTS kayıtlarının incelendiği bilirkişi raporu, Çerçioğlu ile Karaarslan arasındaki yakın ilişkiyi ortaya koyuyor. Raporda Çerçioğlu'nun "Danışmanım değil" dediği Erkan Karaarslan ile 13 Şubat-27 Şubat 2015 tarihleri arasında Çerçioğlu'nun Karaarslan ile 14 günde 77 kez görüştüğü tespit edilmişti. Karaarslan, daha önce verdiği ifadede, "Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde Çerçioğlu aracılığı ile bilgi sahibi olduğum ihaleler bulunmaktadır" demişti.

ERHAN GÜLENÇ