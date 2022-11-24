Ege Bölgesi’nin gözbebeği Aydın

BERBER KOLTUĞU SOHBETİ

Sohbetimizi Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 15 yıldır berberlik yapan Erkan Özdemir ile başladık. Malum tıraş olmaya gelen müşterilerin sohbeti bol olur. Erkan usta'ya müşterileri ile hangi konularda konuştuklarını sordum. Ustamız bir başladı konuşmaya bakın bana neler anlattı. Erkan Özdemir, "Son zamanlarda koltuğumuza oturanların gündem konusu Emeklilikte Yaşa Takılanlar. Yapılacak olan düzenleme hakkında her birinin farklı farklı görüşleri var ancak büyük merak içerisindeler. Diğer bir konu ise yine asgari ücrete ve emekliye yapılacak zam konusu. Burada da büyük bir beklenti içerisindeler. Yapılacak olan zammı yüksek olmasını bekliyorlar" diyerek koltuktaki muhabbetleri anlattı.

ÇİFTÇİ HALİNDEN MEMNUN

Tarım kenti Aydın'ın Efeler ilçesinde çiftçilikle uğraşan Özkan Aydemir'in yanına uğradım. Kış mevsiminin gelmesine rağmen Özkan abi kısa kollu tişörtü ile çıkmış evinden. Traktörüne binmiş tarlasını sürmeye gidiyordu. Kendisini yakalamışken traktörün üzerinde kısa bir sohbet ettik. Son dönemde çiftçiye yapılan desteklerden söz çıktı. Kendisi devletin vermiş olduğu desteklerden son derece memnun olduğunu söyledi. Özkan Aydemir, "Kendimi bildim bileli baba mesleği çiftçilikle uğraşıyorum. Mazot ve gübre destekleriyle üretime destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilerimizin tarımsal üretim yapması için elinden geleni yapıyor. Çiftçilerimiz yeter ki eksinler. Üretimden dolayı bir korkuları olmasın. Teşviklerle devletimiz, çiftçimizin yanında. Ben çiftçi olarak halimden çok memnunum" dedi.

"AYDINLILAR DA ARTIK UÇSUN"

Emekli kenti Aydın'da bir emekli ile konuşmadan olmazdı. Soluğu yıllarca iş yerinden komşu olduğumuz, geçtiğimiz yıl emekli olan Aydın'ın sevilen siması Muharrem Horasan'ın yanında aldım. Sohbete Muharrem abi o güzel kahkahasıyla başladı. Devlet yatırımları konusunda sohbet ettik ve "Son 20 yılda Aydın'a yapılan yatırımlarla çehre değişti. Yapımı devam eden Aydın-Denizli Otoyolu da önemli bir proje. Bölgemiz ve illerimiz için öne çıkan ekonomik değerler otoyolumuz da gelişecek, bölgemizin turizm alanları genişleyecek, sanayi yatırımları artacak, istihdam artacak, turizm kapasitesi daha da güçlenecektir. En büyük beklentimiz olan Çıldır Havaalanı'nın da yapılması. Hükümetimizden Çıldır Havaalanı'nın biran evvel yolcu taşımacılığına açmasını bekliyoruz" diyerek Aydın'ın uçmasını istediğini dile getirdi

"DEVLETİMİZ GİRİŞİMCİ KADINLARIN YANINDA"

Son olarak daha önceden Yeni Asır'da haberine yer verdiğimiz kadın girişimci Suna Altıntop ile görüştüm. Nazilli'de yaşayan Altıntop, "Girişimci olmak isteyen kadınlarımız önce kendilerine güvensinler. Devletimiz girişimcilere ve iş kurmak isteyen kadınlara gereken desteği sağlıyor. Ufak bir kazan alarak çatıda reçel imalatına girdim. Meyve ve sebzelerden yaptığım reçel, makarna, çorbalık erişte, salça ve patlıcan, biber kurutmalıkları, organik ürünler arayan tüketicilerle buluşturmaya başladım. Devletimizin desteği ile makine teçhizat satın aldım ve iş hacmimi arttırdım. Allah razı olsun öncelikle devletimizden" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ