"Gelinim Emel profesyonel bir katil"

Aydın Efeler'de çalıştığı barın işletmecisi olan sevgilisi Tolga Arslan'ı (27) 2017'de kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdüğü için 16 yıl ceza alan Emel Bağ, 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra pandemi nedeniyle tahliye edilmişti. Emel Bağ, daha sonra Doğukan Bağ ile evlendi ve ilk cinayetten 5 yıl 1 ay sonra kocası Doğukan Bağ'ı da 5 yerinden bıçaklayıp öldürdü.

"İSTEYEREK ÖLDÜRMEDİM"

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 3. kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Emel Bağ savunmasında, "Doğukan beni döverdi. Olaydan önce de evde dövdü. Sonra eline bıçak aldı. Bıçağı elinden alıp aşağıya atmak istedim. Boğuşma yaşandı. Ben bıçağı atmak isterken kalbine denk geldi. İsteyerek kalbine saplamadım" dedi.

Mahkemede tanık olarak ifade veren acılı baba Veysel Bağ ise "Evin içinde 2 damla kan var. İlk darbeyi evde vurduktan sonrası diğer 4 darbeyi merdivende vurmuş. İlk darbeyi profesyonelce boynuna vurmuş. Ben sağlıkçı olarak çalışıyorum. Yüzlerce otopsiye girdim. Bunun kadar çok iyi işlenmiş bir cinayet görmedim" dedi.

Oğlunun kapıyı açarken boynundan bıçakladığını ileri süren baba Veysel Bağ, "İlk darbesiyle aortu kesmiş. Göğsünde de 4 bıçak darbesi var. Emel, 25 dakika boğuştuklarını söylemişti. Oğlum 1.86, emel ise 1.40 santimetre boyunda. Böyle bir şey mümkün değil. Önceki cinayet dosyasında da aynı senaryoyu kullanmış. Sadece isimler değişik. O profesyonel bir seri katil" dedi. Baba Bağ, Emel bağ'ın daha önce de 1 kişiyi öldürdüğünü, 70 sabıkası olduğu ve bunlardan 40'ının bıçakla olduğunu belirtip en ağır cezanın verilmesini istediğini söyledi.

ASGARİ ORANDA İNDİRİM

Savcı dava hakkındaki mütalaasında, sanık Emel Bağ'ın bıçakla kocası Doğukan Bağ'a 5 bıçak darbesi vurduğu ve darbelerden ikisinin öldürücü olduğu belirtti. Sanığın savunmasının aksinin ispat edilemediğinden Emel Bağ'ın haksız tahrik indiriminden asgari oranda yararlanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması gerektiğine yer verildi.

KAZIM YÖRÜKÇE