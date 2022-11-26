Rabia’nın gelinlik hayali gerçek oldu

İZMİR Menemen'de yaşayan özel gereksinimli genç kızın düğün hayali gerçek oldu. 22 yaşındaki Rabia Aktaş için Menemen Belediyesi, Gönüllü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılayı işbirliğiyle temsili düğün yapıldı.

EN ANLAMLI NİKAH

DÜĞÜNDE genç kızla dans edip halay çeken Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Bizlere yakışanı yaptık. İçtenlikle söyleyeyim hayatımın en özel, en anlamlı nikahına katıldım. Kardeşimizin en mutlu anlarına şahitlik ettim. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.