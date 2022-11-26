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Haberler Aydın Rabia’nın gelinlik hayali gerçek oldu

Rabia’nın gelinlik hayali gerçek oldu

Aydın Pehlivan, mutlu gününe ortak olduğu Rabia’ya ilk dansında da eşlik etti. Genç kızın sevinci görülmeye değerdi.

26.11.2022

Rabia’nın gelinlik hayali gerçek oldu

İZMİR Menemen'de yaşayan özel gereksinimli genç kızın düğün hayali gerçek oldu. 22 yaşındaki Rabia Aktaş için Menemen Belediyesi, Gönüllü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılayı işbirliğiyle temsili düğün yapıldı.

EN ANLAMLI NİKAH
DÜĞÜNDE genç kızla dans edip halay çeken Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Bizlere yakışanı yaptık. İçtenlikle söyleyeyim hayatımın en özel, en anlamlı nikahına katıldım. Kardeşimizin en mutlu anlarına şahitlik ettim. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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