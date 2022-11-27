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Haberler Aydın Yaralı hayvanlara jandarma şefkati

Yaralı hayvanlara jandarma şefkati

27.11.2022

Yaralı hayvanlara jandarma şefkati

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri, yol kenarında yaralı halde buldukları kedi ve tilkiye ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Kuşadası Belediyesi Haybulans ekiplerine teslim edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında muhtemel motorlu taşıt çarpması sonucu yol kenarında yaralı vaziyette bulunan kedi ile tilkiye ilk müdahale ekipler tarafından yapılarak koruma altına alındı. Yaralı hayvanlar, verilen bilgi üzerine bölgeye gelen Haybulans ekiplerine teslim edildi.

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