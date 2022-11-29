O dosya kapanmadı

Aydın'ın CHP'li Kuşadası Belediyesi'nde geçtiğimiz aylarda 6 kişinin tutuklandığı "mıcır yolsuzluğu" dosyasının iddianamesi ile diğer soruşturmaların akıbeti beklenirken, İçişleri Bakanlığı, kapandığı iddia edilen Güvercin Masa dosyasını açtı. Kuşadası Belediyesi'nin CHP'nin kurultay delegesi Gönen Orhan'a ait Ceren Tanıtım Organizasyon'un kazandığı bazı Güvercin Masa ihaleleriyle ilgili yargı süreci devam ederken, İçişleri Bakanlığı müfettişleri şikayet üzerine farklı 2 ihalede inceleme yaptı. İnceleme sonucu iki adet Güvercin Masa ihalesi nedeniyle hem Belediye Başkanı Ömer Günel hem de 12 belediye çalışanı hakkında soruşturma istendi.

DOSYALARDA EKSİK VARDI

08.08.2019 tarihindeki gerçekleşen 2019/325408 numaralı ihale ile ilgili araştırmada, düşük teklifi veren firmanın dosyasında eksik olmamasına rağmen elenerek, ihalenin 3 katı fazla fiyat veren Ceren Tanıtım'a verildiği saptandı. Bu dosya ile ilgili olarak belediye çalışanları Kadriye Balıkçı, Hüsnü Akman, Nilay Demiroğlu, Ali Yelkenli, Dinçer Ardıç ve Murat Arabacı hakkında soruşturma izni çıktı.

UYARIYA RAĞMEN İPTAL

Aynı soruşturmada incelemeye alınan 29.01.2021 tarihli 2021/2116 numaralı diğer bir ihalede ise 5 katılımcı olduğu, bunlardan 4 firmanın teklif dosyalarının eksiksiz olduğu ortaya çıktı. Ancak teklifi yüksek olduğu için Ceren Tanıtım'ın elenmesi gereken bu ihale, daha önceki ihalelerde uygulanan şartnamede eksikler olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Dosyada yapılan incelemede, ihale komisyonu başkanının ihalenin iptal edilmemesi gerektiğini belirten uyarı notuna rağmen Günel'in ihalenin iptaline onay verdiği anlaşıldı.

SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ

Müfettiş raporunda bu ihale ile ilgili olarak, "4734 sayılı İhale Kanunu'nun 17. maddesinde belirtilen, 'Hile nüfuz kullanma, ihaleye katılımı engelleme, rekabeti ve ihale kararını etkiyecek davranışlarda bulunma' hükümleri ihlal edilerek ihaleye fesat karıştırıldığı anlaşıldığından" ifadesi ile Ömer Günel, Kadriye Balıkçı, Tayfun Alkan, Gürkan Yaman, Pınar Şahin, Serkan Poyraz ve Nuri Can hakkında soruşturma istendi. İçişleri Bakanlığı tarafından 16 Haziran 2022 tarihinde kabul edilen iki rapor da, Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

MURAT ŞENBAKLAVACI