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Haberler Aydın Daha önce evinin önünde kurşuna dizmişlerdi... Bu kez aracına saldırdılar!

Daha önce evinin önünde kurşuna dizmişlerdi... Bu kez aracına saldırdılar!

Aydın'da 1 Ağustos 2022 tarihinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'nun bu kez de aracına zarar verildi. Zabıta Müdürü'nün, kimliği belirsiz bir kişi tarafından boya sökücü dökülen aracında 100 bin liraya yakın zarar olduğu tespit edildi. Saldırı anı, güvenlik kameralarından anbean kaydedildi.

İHA

24.12.2022, 16:31

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen olayda Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'nun park halinde otomobiline kimliği belirsiz kişi tarafından boya sökücü dökülerek zarar verilirken, olay anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Daha önce evinin önünde kurşuna dizmişlerdi... Bu kez aracına saldırdılar!

Olay, Yeni Mahalle Pınar Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi.

Saldırı anını izlemek için tıklayın

Daha önce evinin önünde kurşuna dizmişlerdi... Bu kez aracına saldırdılar!

Edinilen bilgiye göre, Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, akşam saatlerinde otomobilini evinin önündeki otoparka park etti. Gece geç saatlerde gelen ve yüzünü kapatarak kimliğini gizlemeye çalışan bir kişi, Hacıfettahoğlu'nun otomobiline yöneldi.

Daha önce evinin önünde kurşuna dizmişlerdi... Bu kez aracına saldırdılar!

Şüpheli kişi, elindeki şişe içerisindeki boya sökücüyü Hacıfettahoğlu'nun aracına dökerek kayıplara karıştı. Sabah işine gitmek için otoparka inen Hacıfettahoğlu, gördüğü manzara karşısında şok oldu.

Daha önce evinin önünde kurşuna dizmişlerdi... Bu kez aracına saldırdılar!

Otomobili zarar gören Hacıfettahoğlu, durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, otomobile zarar veren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Daha önce evinin önünde kurşuna dizmişlerdi... Bu kez aracına saldırdılar!

Öte yandan, araçta yaklaşık 100 bin liraya yakın zarar olduğu öğrenildi. Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu,1 Ağustos 2022 tarihinde evinden çıktığı esnada bir kişi tarafından silahla vurularak yaralanmıştı.

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