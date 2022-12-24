Daha önce evinin önünde kurşuna dizmişlerdi... Bu kez aracına saldırdılar!

Edinilen bilgiye göre, Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, akşam saatlerinde otomobilini evinin önündeki otoparka park etti. Gece geç saatlerde gelen ve yüzünü kapatarak kimliğini gizlemeye çalışan bir kişi, Hacıfettahoğlu'nun otomobiline yöneldi.