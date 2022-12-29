Feribot yangınında kaybolan şoför 314 gündür bulunamıyor

İTALYA açıklarındaki feribot yangınında kaybolan Aydınlı TIR şoförü Mehmet Çakır'dan, 314 gündür haber alınamıyor. Şoförün acılı ailesi, "Artık ölü de olsa çocuğumuza ulaşmak istiyoruz" diyerek yetkililerden yardım talep etti. İtalya'ya gitmek üzere Yunanistan'ın Lgoumenitsa şehrinden ayrılan feribotta, 18 Şubat günü Korfu Adası yakınlarında yangın çıktı. 237'si yolcu, 51'i mürettebat 288 kişinin bulunduğu feribottaki yangına, arama-kurtarma ekipleri müdahale etti.

Yangında feribottaki 27 Türk vatandaşından 26'sı kurtarıldı ancak 9 yıllık TIR şoförü Mehmet Çakır'a (42) ulaşılamadı. Çakır'ın, İzmir'in Urla ilçesinden aldığı taze balık yükünü İspanya'ya götürdüğü, ilk olarak Edirne üzerinden Yunanistan'a geçtiği, feribotla da İtalya'ya geçmeyi planladığı belirtildi. Çakır'ı, yangından kısa süre önce arkadaşının gördüğü de ortaya çıktı. Arkadaşıyla yemek yiyen Mehmet Çakır'ın daha sonra aracına gittiği, yangın başlayınca da arkadaşının gemide Çakır'ı aradığı, ancak bulamadığı belirtildi.

DNA ÖRNEĞİ VERDİLER

Feribotta bulunan 4 cesetten 1'inin Çakır'a ait olabileceği ihtimaliyle DNA testi yapılmasına karar verildi. Geçen mart ayında hastaneye giden Çakır'ın ablası Yeşim Gür, kan örneği verdi. Yunanistan'daki 4 cesetle karşılaştırılan DNA örneğinden de sonuç çıkmadı. Mehmet Çakır'ın Aydın'da yaşayan eniştesi Davut Gür, "Öldü mü? Başına ne geldi bilmiyoruz. Ailesi olarak üzgünüz. Kimseden de bilgi edinemiyoruz. Yılbaşı geldi. Ama bize hüzünle geldi. Tek dileğimiz bir haber almak. Ölüsü de olsa ulaşmak istiyoruz. En azından toprağa verip, mezarını ziyaret ederiz" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE