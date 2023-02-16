Öğrenciler depremzedeler için mutfağa girdi

AYDIN Efeler Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrenci ve öğretmenleri bu kez depremzedeler için mutfağa girdi. Liseli gençler Adıyaman'dan Aydın'a gelen depremzedeler için kolları sıvayarak, günlük 700 kişilik poğaça, kurabiye ve börek üretiyor. Kahramanmaraş Depremi'nin yaralarını sarmak için ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da vatandaşlar tek yürek olurken, Efeler Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrenci ve öğretmenleri de bu kez depremzedeler için mutfağa girdi. Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen projede yer alan gönüllü öğrenci ve öğretmenler, ürünlerle depremzedeleri evlerinde iyi hissettirmeye çalışıyor.

GÜNLÜK 700 KİŞİLİK ÜRETİM

Günlük 700 kişilik poğaça, börek gibi unlu mamulleri depremzedelere ulaştırdıklarını belirten Okul Müdürü Cevriye Ayyıldız, "Felaketin yaralarını sarmak için bir nebze katkısı olsun. Öğrencilerimiz de koşa koşa geliyor. 1 kişi çağırdığımızda 10 kişi geliyor ve biz de çok mutlu oluyoruz" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE