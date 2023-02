Yardıma giden gönüllüyü kısa mesajla işten attılar

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı spor kompleksinde cankurtaran olarak birçok hayat kurtaran 28 yaşındaki Gürkan Can, deprem bölgesine AFAD gönüllüsü olarak gittiği için cezalandırıldı. Malatya'da da 6 gün boyunca onlarca kişiyi enkaz altından kurtaran Can, Aydın Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı ve CHP Efeler ilçe Başkanı Polat Bora Mersin tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden 7 aydır çalıştığı işten çıkarıldı. Deprem üzerinden siyaset üretme çabasındaki CHP zihniyetinin kurbanı olduğunu belirten Can, "AFAD gönüllüsü olarak depremzedelerin yardımına koştum. Birçok can kurtardım. Mükafatım bu olamamalıydı" dedi.



AFAD GÖNÜLLÜSÜ OLDU

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 depremin 10 ilde büyük yıkıma neden olmasının ardından bölgeye ülkenin ve dünyanın her yerinde arama kurtarma ekipleri gönderilirken Aydın Valiliği de AFAD gönüllülerinden oluşan 15 kişilik arama kurtarma ekibi görevlendirildi. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı spor kompleksinde cankurtaranlık görevi yapan Gürkan Can da bölgeye gitmek için valiliğe başvurdu.



Gürkan Can, Aydın Destek AFAD gönüllüleri ile birlikte Malatya'da 6 gün boyunca can kurtarmak için çalıştı.



ENKAZLARDA GÖREV YAPTI

AFAD'ın eğitimlerine katılan ve 'Destek AFAD gönüllüsü' olan Can, çalıştığı spor kompleksinin işletmeciliğini yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi iştiraki Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı ve CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin ile yaptığı görüşmede sözlü olarak izin aldı. Aydın Valiliği'nin onaylamasının ardından Can, depremin vurduğu Malatya'da enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarma çalışmalarına katıldı. Can, enkaz altından onlarca vatandaşın canını kurtarırken depremzedelerin yardımına koştu.



6 GÜN GÖREV YAPTI

Malatya'da 6 gün boyunca cansiperane şekilde arama kurtarma çalışmalarında görev yapan Gürkan Can, yorgun düştüğü için 13 Şubat'ta Aydın'a döndü. Deprem bölgesinden döndüğü gün cep telefonuna gelen SMS ile hayatının şokunu yaşayan Can, SGK'dan gönderilen SMS'le iş sözleşmesinin feshedildiğini öğrendi. İşten atılma gerekçesi belirtilmeyen Can'ın işten ayrılışı birkaç kez iptal edildi. Ancak son olarak kendisine gönderilen SMS'te işten atılmasına izinsiz işe gelmediği gerekçe gösterildi.



Polat Bora Mersin



'MAAŞIM İÇERİDE KALDI'

İŞten çıkarılırken maaşının da ödenmediğini dile getiren Can, "Maaşım içerde kaldı. Tazminatımı da ödemediler. Bununla ilgili hukuki yollara başvuracağım. Ancak beni en çok üzen şey depremzedelerin yardımına koşarken, canlar kurtarırken işten çıkarılmak oldu. Yaptıklarımın mükafatı bu olmamalıydı" diye konuştu.

"İŞTE CHP ZİHNİYETİ BU"

Yeni Asır'a konuşan Can, CHP'li Başkan Polat Bora Mersin'in kendisini AFAD gönüllüsü olduğu için işten attığını söyledi. CHP zihniyetinin, deprem karşısında devleti aciz gösterme amacıyla hareket ettiği için deprem bölgesinde yapılan hiçbir faaliyete destek olmadığını belirten Can, "Hayat kurtarmak benim işim. Deprem bölgesine de hayat kurtarmak için gittim. Aydın AFAD gönüllüsü olarak enkazdan çok sayıda depremzede çıkardım. Sabahlara kadar enkazda çalıştığım için günlerce gözüme uyku girmedi. Orada çamurlu sular içtim, kuru ekmekle karnımı doyurdum. 6 günlük gönüllü olarak gittiğim bu yoldan geri döndüğüm gün işten çıkarılma mesajım geldi. İnsani olarak doğru yaptıklarımın cezasını ödedim. CHP'nin maksadı deprem bölgesinde çalışma yokmuş gibi gösterip devleti aciz göstermek. İşte CHP zihniyeti bu" dedi.



HÜSEYİN KILIÇ / ÖZEL HABER