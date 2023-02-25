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Haberler Aydın Depremzedelere moral gecesinde talihsiz an! Ayağı kayan Mustafa Keser havuza düştü!

Depremzedelere moral gecesinde talihsiz an! Ayağı kayan Mustafa Keser havuza düştü!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde depremzeler için düzenlenen moral gecesinde sahne alan 78 yaşındaki usta ses sanatçısı Mustafa Keser büyük bir talihsizlik yaşadı. Ayağının kaymasıyla havuza düşen Keser, üzerini değiştirdikten sonra tekrar sahneye çıktı.

DHA

25.02.2023, 16:05

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde depremzedelere moral gecesinde sahneye doğru yürürken ayağı zemine takılan türkücü Mustafa Keser, dengesini kaybedip havuza düştü. Keser, üzerine değiştirdikten sonra sahneye çıktı.

Depremzedelere moral gecesinde talihsiz an! Ayağı kayan Mustafa Keser havuza düştü!

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depremlerinin ardından Aydın'ın Kuşadası'na getirilen deprem mağdurları için Kadınlar Denizi'ndeki otelde, dün, Kuşadası Gönüllüsü Genç Esnaf ve İş İnsanları Derneği (KUGEİD) tarafından türkücü Mustafa Keser'in de katılımıyla moral gecesi düzenlendi.

Depremzedelere moral gecesinde talihsiz an! Ayağı kayan Mustafa Keser havuza düştü!

Gecede bir süre afetzede çocuklarla ilgilendikten sonra sahneye doğru yürüyen Keser, ayağının zemine takılması sonucu dengesini kaybedip, sırt üstü otelin havuza düştü. Bu sırada bir genç, Mustafa Keser'i kurtarmak amacıyla suya atladı. Geceye katılanların havuzdan çıkardığı Keser, kulise gidip üzerini değiştirdikten sonra tekrar sahneye geldi.

Depremzedelere moral gecesinde talihsiz an! Ayağı kayan Mustafa Keser havuza düştü!

GÖNÜL İSTERDİ Kİ MUSİKİMİZLE SİZİN KARŞINIZA ÇIKAYIM
Deprem mağdurlarına moral veren türkücü Mustafa Keser, "Allah yardımcınız olsun. Ben Elazığlıyım, 'Bizim oralarda varını veren utanmaz' derler. Varını verene ne mutlu. Bütün ülkemizin olduğu gibi ben de sizin yanınızda olmak için buradayım. Gönül isterdi ki musikimizle sizin karşınıza çıkayım. İnşallah yaralarımızı sardıktan sonra yeniden birlikte oluruz" dedi.

Depremzedelere moral gecesinde talihsiz an! Ayağı kayan Mustafa Keser havuza düştü!

Keser ayrıca, "Allah kimseye yaşatmasın. Acınızı biliyoruz biz de zamanında Elazığ'da depremler yaşadık. Bu depremlerden ders almak ve işimizi daha düzgün yapmak gerekir. Bundan da ders almazsak yuh olsun bize" diyerek, depremzedelerle gece boyunca sohbet etti.

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