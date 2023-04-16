Garaj cinayetinin 3 sanığı tutuksuz yargılanacak

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde kaybolduktan 12 yıl sonra geçen yıl kemikleri bir evin garajına gömülü halde bulunan inşaat işçisi Nesip Sürmeli (56) davasında tutuklu yargılanan 3 kişi tahliye edildi. Nazilli 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada sanıklar Sürmeli'nin ev sahibi E.H.A. ve eşi E.A. ile başka bir cinayetten hükümlü oğulları Barış Atacan ve kız kardeşi Z.B., hakim karşısına çıktı.

Sürmeli'nin kız kardeşiyle yaşadığı yasak aşk nedeniyle cinayeti işlediği iddia edilen Barış Atacan, susma hakkını kullandı. Sürmeli'nin gömüldüğü yerden çıkan kıyafetin benzerinin evinden çıkmasıyla ilgili soruya yanıt veren E.H.A., "O kıyafetten herkeste var" dedi. Sanık E.A. da eşinin isteği üzerine kamyonla eve kum getirdiğini dile getirdi. E.H.A. ile oğlu Barış Atacan ve kızı Z.B. tahliye edildi. Baba E.A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, duruşma ertelendi.

KAZIM YÖRÜKCE