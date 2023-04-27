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Haberler Aydın Motosikletiyle tarlaya uçan sürücü öldü

Motosikletiyle tarlaya uçan sürücü öldü

27.4.2023

Gazete

Motosikletiyle tarlaya uçan sürücü öldü
Aydın'ın İncirliova ilçesinde direğe çarptıktan sonra tarlaya uçan motosikletin sürücüsü 44 yaşındaki Barış Var hayatını kaybetti. Kaza, Acarlar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında meydana geldi. Acarlar'dan İncirliova istikametine motosikletiyle ilerleyen Barış Var, motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet önce yol kenarındaki tahta direğe çarptı, ardından tarlaya uçtu. Kazada ağır yaralanarak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne götürülen Var, doktorların tüm müdahalesinee rağmen kurtarılamadı.

İHSAN KARATAŞ
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