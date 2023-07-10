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Haberler Aydın Çilek, Aydın ekonomisine 25 milyon dolar kazandırdı

Çilek, Aydın ekonomisine 25 milyon dolar kazandırdı

KAZIM YÖRÜKCE
Çilek, Aydın ekonomisine 25 milyon dolar kazandırdı
Türkiye'de çilek üretiminde ilk sıralarda bulunan Aydın'da çilekten her yıl 25 milyon dolar gelir elde ediliyor. Tarım kenti Aydın'da incir, zeytin, kestane ve narenciyeden sonra çilek de ilin simge tarım ürünleri arasında yerini aldı. Geçtiğimiz yıl Türkiye'den 43 ülkeye 42 bin ton ve 46 milyon dolar değerinde taze çilek ihracatı gerçekleşirken Aydın, Türkiye'nin çilek üretiminin yüzde 25'ini karşıladı. Menderes Ovası'nda yer alan Sultanhisar, Yenipazar, Nazilli ve Efeler'de geçtiğimiz yıl 1638 hektar alanda 66 bin ton çilek üretildi. Aydın Ovası'nda üretilen çilekler başta Rusya, Romanya, Sırbistan Polonya ve Belarus olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç edilirken 25 milyon dolar gelir sağlandı.
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