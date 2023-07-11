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Haberler Aydın Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Aydın Buharkent'te Kızıldere köyümevkiinde yaşanan trafik kazasında ilk belirlemeye göre 2 kişi yaşamını yitirirken 4 kişi de yaralandı. Kazanın olduğu yerde ise kurtarma çalışmaları ekipler tarafından devam ediyor.

İHA

Denizli istikametinden Nazilli istikametine seyir halinde henüz sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kaybedilince bariyerlere çarptı.

Aydın’da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Kazada otomobili kullanan baba ile kızı hayatını kaybederken, anne ile 3 çocukları ağır yaralı olarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aydın’da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

YARDIM ETMEK İÇİN DURAN KAMYONA ARKADAN GELEN BAŞKA KAMYON ÇARPTI
Kaza yapan otomobili gören bir sürücünün ise yardım etmek için sağa çektiği kamyonuna, arkadan gelen başka bir kamyon çarptı.

Aydın’da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Adeta savaş alanına dönen karayolunda kurtarma çalışmaları devam ederken, güvenlik gerekçesi ile yolda trafik kontrollü olarak veriliyor.

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