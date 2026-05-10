Haberler İzmir İzmir'den yola çıkmıştı: Faciadan dönüldü! Tur otobüsü alev alev yandı İzmir'den yola çıkmıştı: Faciadan dönüldü! Tur otobüsü alev alev yandı İzmir'den İstanbul'a yola çıkan tur otobüsü Tuzla mevkiinde seyir halindeyken alevlere teslim oldu. Diğer sürücülerin uyarısıyla aracı durdurup yolcuları tahliye eden şoför, yaşanabilecek bir facianın önüne geçti. İHA









Olay, saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Orhanlı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den İstanbul'a gezi amacıyla yola çıkan Faruk Şahin yönetimindeki 35 CBY 931 plakalı tur otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki sürücülerin selektör yaparak uyarması üzerine durumu fark eden Şahin, aracı hızla emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti.





Kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken 35 CBY 931 plakalı otobüs tamamen yanarak metal yığınına döndü. Yolcular, bölgeye sevk edilen başka araçlarla yolculuklarına devam etti.