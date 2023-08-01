Aydınlı genç Oxford’a ilk sırada girdi

AYDINLI Burak Karataş, Oxford Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bölümünü birinci sırada kazanarak kentin gururu oldu. Eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye dönmeyi istediğini belirten Karataş, kanser ve finans araştırmaları üzerinde çalışacağını söyledi. Matematikteki başarısıyla milli takıma seçilen Karataş, bir arkadaşının önerisiyle katıldığı Oxford Üniversitesi sınavında matematik ve bilgisayar alanında 93 puan aldı ve bu bölüme tam burslu birinci olarak girdi. Eğitiminin ardından Türkiye'ye döneceğini söyleyen başarılı öğrenci, "Hedefim finans ve kanser araştırmaları üzerinde eğitimimi devam ettirmek. Yapay zekanın kanserle mücadeleye etkisi üzerine çalışmayı çok istiyorum. En büyük hedefim, mastırı tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönüp burada hizmet etmek" dedi. Öğretmen olan anne Aslı Karataş da oğlunun hem kendisini hem de ülkesini gururlandırdığını ifade etti.