Büyük Menderes Nehri’ndeki su seviyesi sevindirdi

"AĞUSTOS SONUNA KADAR SORUN YAŞAMAYACAĞIZ"

Barajların doluluk oranları ile ilgili konuşan DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, "Kurban Bayramı itibariyle barajlarımızdan su vermeye başladık. Dolayısıyla yavaş yavaş barajlarımızdaki su oranlarında düşüşleri görmeye başladık. Geçen seneye rağmen daha düşük bir doluluk oranına sahip olmamıza rağmen, sulama sezonun daha geç başlaması sebebiyle inşallah Ağustos ayının sonuna kadar sulamayla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadan, verdiğimiz sözler çerçevesinde çiftçimize yeterli suyu temin edeceğiz" dedi.