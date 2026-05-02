İzmir'de 2 adrese polis baskını: Cephanelik çıktı

Son dakika İzmir haberleri... Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, saat 22.30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde H.Y. ile Ş.Y.'nin evlerinde arama yaptı.

Ş.Y.'nin evinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ile 9 mm ve 7,65 mm çapında toplam 123 tabanca mermisi bulundu. Olayla ilgili H.Y., Ş.Y. ve R.Y.I., ekipler tarafından gözaltına alındı.