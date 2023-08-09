Çerçioğlu’na CHP’li isyanı

Aydın'da Nazilli ve İncirliova Belediyesi'nin İyi Partili belediye başkanlarının Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na tepki göstererek AK Parti'ye geçmelerinin yankısı sürerken 'Topuklu Efe' lakaplı Çerçioğlu'na kendi partisinin belediye başkanları da isyan etmeye başladı. Efeler Belediye Başkanı CHP'li Fatih Atay, partilisi olan 'Topuklu Efe' lakaplı Çerçioğlu'na isyan etti. Çerçioğlu'nun kendisi ile ilgili karalayıcı iddialarda bulunmasına sert tepki gösteren Atay, içini Yeni Asır'a döktü.

"14 YILDIR NE YAPTIN"

Başkan Çerçioğlu'nun kendisine mobbing uyguladığını ifade eden Atay, "Bıktım artık. Köle olmamızı istiyor. Sen ne yaptın Aydın'a 14 yıldır, ne yaptın? Ben çok iş yaptım. Yaptıklarım nedeniyle ilçemde oylarım yüzde 71-72 çıkıyor. Çerçioğlu da buna çıldırıyor. O yüzden bana mobbing uygulamaya çalışıyor. Kaç kuşak siyasetçi gördüm, böyle bir varlık görmedim. Bu ve şürekası tarafından çektiğimi hiç kimseden çekmedim" diye konuştu.

"HEPSİNE CEVAP VERİRİM"

"Çerçioğlu beni karalamak için kara kutusu olan birine ayda bir kaç defa yazdırıyor, bana dokundurtuyor. 20 yıllık meseleleri bile yazdırıyor" diyen Atay, "Bunlar 50 defa yazıldı. Hepsine tek tek cevap verdim, veririm. Kimseden korkum yok. Örneğin, Mercedes Maybach araba aldığımı söylüyor. Yalan. O araba kiralık. Ben mecliste bunu kaç defa anlattım, belgelerini gösterdim. Efeler'e gelip Fatih Atay kim diye sorun, size en güzel cevabı vatandaşlar verirler" dedi.

"KÖLE OLMAMIZI İSTİYOR"

"Özlem Hanım kendisine köle olmamızı istiyor, köle" diyen Atay, "Vekillik yaptım. Benim babam ilçe başkanlığı yaptı. Bizim ailemizle, ceddimizle ilgili en küçük bir üçkağıtçılık, ahlaksızlık yoktur, olamaz da zaten. Benim babam devlet memuruydu 30-40 yıl hizmet etti. Ben milletvekilliği yapmışım, şimdi Çerçioğlu gibi birine mi kalmışım? Mobbing yapıyorlar. Oğlumla bile uğraştılar. Ben böyle bir aileden geliyorum. Bizim en ufak bir şeyimiz olsaydı, anamızı ağlatırlardı. Yok bir şey bulamadılar ki, hepsine cevap verebilirim. Ayıp ya" ifadelerini kullandı.

'AÇIK İHALE YAPTIM'

"Ben onların neler yaptıklarını neler çaldıklarını biliyorum" diyen Atay, "Örneğin, aynı şirkete onlar da sıcak asfalt yaptırdı biz de. Ben açık ihale yaptım, onlar öbür türlü ihale yaptı. Her şeyimizi açık ihale ile yaptık. İşi en az parayı isteyene verdik. Sıcak asfalta aynı şirkete bizim ödediğimiz kaç lira, onların ödediği kaç lira? Lütfen bunu bir araştırın. Sizden Yeni Asır olarak istediğim bu. 32 milyon lira götürdüler... Büyükşehir 32 milyon lira daha ucuza verene vermedi ihaleyi daha pahalı isteyen bu şirkete verdi" iddiasında bulundu.

"CHP, AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NUN PARTİSİ HALİNE GELDİ"

KUŞADASI'NDA 2007 yılında aldığı daireyi eski dairesini satarak edindiğini ifade eden Atay, şöyle devam etti: "Mobbing yapıyorlar, bunu herkese sorun. Efeler'de iki saat kendiniz dolaşın, tarafısız bir şekilde. Yemin ediyorum bıktım ya. Bu parti, Aydın'da Çerçioğlu partisi haline geldi. Bize bir delege seçimi bile yaptırmadılar ya. Bizim de adayımız var. Bizim adayımız mavi liste, onlar beyaz liste ile girecekti. 3 defadır mahallelere sandık koyuyoruz, yine mahallelere koyalım dedik. Hayır dediler, 'beyaz zarf kullanacağız' dediler. 'Ya mavi liste beyaz zarfta belli olur' dedik dinlemediler. 'Sandığın başında bizden birisi olsun' dedik, izin vermediler. İl Başkanı ile İlçe Başkanı sandığın başına oturdu, bizden de kimseyi almadılar. Beyaz zarf kullandırdılar. 50 derece sıcakta beton üstünde milleti bekletip insanları 2 kat yukarı çıkarıp oy kullandırttılar. Ya böyle bir parti olabilir mi ya? Ben Genel Başkan'a, belediye başkanları toplantısında bunu söyledim. 'Bu çok yanlış bir şey' dedim" dedi.

"ÇERÇİOĞLU'NDAN ÇEKTİĞİM KADAR KİMSEDEN ÇEKMEDİM"

ÇERÇİOĞLU'NA "Sen ne 14 yıldır ne yaptın Aydın'a" diye seslenen Atay, şunları söyledi: "Ben Efeler'de çok iş yaptım, o yüzden yüzde 71-72 çıkıyorum anketlerde, Çerçioğlu bu yüzden çıldırıyor. Bir futbol takımımız var, diyorlar ki, oğlun bilmem ne. 'Kardeşine 3 müdürlük verdi' diyor. Sanki 3 tane maaş alıyormuş gibi. Parkların içinde ayrılan ticari alanlarını satıyoruz ama bunu 'Parkı satıyorlar' diye 3 gündür yazdırıyorlar. Ben, 66 yaşındayım, bıktım ya. 15 yaşından beri siyasetin içindeyim. Kaç kuşak siyasetçi gördüm, böyle bir varlık görmedim. Ne Refah'ta ne DYP'de ne MHP'de ne de ANAP'ta ne de başka bir partide böyle bir şey görmedim ben ya. Yani kendi partilimden çektiğim yani Çerçioğlu ve şürekasından çektiğim kadar kimseden çekmedim."