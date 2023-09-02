Kayıp Maylo, hırsızın evinde bulundu

AYDIN'IN Efeler ilçesinde evinin önünden 'Maylo' isimli köpeği çalan H.S. polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık şüphelisinin evinde bulunan köpek, sahibine teslim edildi. Olay, Girne Mahallesi Doktorlar Sitesi'nde meydana geldi.

Sahibi tarafından gezintiye çıkartılan Maylo isimli köpek bir anda ortadan kayboldu. Köpeğin sahibi sosyal medyadan fotoğraf paylaşarak, görenlerin bildirmesini istedi. Ekipler, kamera kayıtlarını inceleyerek köpeği çalan şahsın kimliğini tespit etti. Şüpheli H.S. olayın üzerinden 24 saat geçmeden bulundu. Çaldığı köpekle birlikte evine yapılan baskında yakalanan H.S. gözaltına alındı. Maylo ise evine kavuştu.