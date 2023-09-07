ÖR-KOOP, büyümeye devam ediyor

ÖR-KOOP'ta göreve geldiği 2018 yılından bu yana birçok hizmet ve yatırıma imza atan Başkan Ünal Önal'ın Nazilli-Denizli karayolu üzerinde kooperatif bünyesine kazandırdığı OPET akaryakıt istasyonu hizmet vermeye başladı. Aydın'ın Nazilli ilçesinde bölge çiftçilerini kalkındırmak için yedi üretici tarafından 1979 yılında kurulan Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖR-KOOP), yatırımlarla büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.

Çiftçi dostu kooperatif olarak Nazilli ve çevresinde 44 yıldır faaliyet gösteren ÖRKOOP, Başkan Ünal Önal'la birlikte hizmet ve yatırımda dur durak bilmiyor. Başkan Önal Ünal'ın öncülüğünde uzun süredir üzerinde çalıştığı Nazilli-Denizli karayolu Durasıllı Mahallesi sınırları içerinde bulunan akaryakıt istasyonunu faaliyete geçirdi. Açılan ÖRKOOP akaryakıt istasyonu, OPET ve Aygaz markasıyla 7 gün 24 saat vatandaşların hizmetine sunuldu.

"ASIL HEDEF SEKTÖREL MARKET"

Açılışın ardından açıklamalarda bulunan Önal, "Kooperatifimiz büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor. Merkez binamızın yakınında bulanan akaryakıt istasyonunu kooperatif olarak yatırım planımızın içerisine dâhil etmiştik. Bugün itibarıyla da hizmet veremeye başladık. İlerleyen dönemde bu akaryakıt istasyonunun içerisinde tarım ve hayvancılık ürünleri, aletleri satış noktası açarak, bölgemize sektörel bir market kazandıracağız" dedi.