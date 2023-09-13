Motosikletten kaçarken beton direğe çarptı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşanan trafik kazasında otomobilin sürücüsü 32 yaşındaki Sedef Aydın yaşamını yitirdi. Aydın'ın, önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yapması sonucu kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki beton direğe çarptı.

KONTROLDEN ÇIKTI

Sedef Aydın hayatını kaybetti, otomobilde bulunan 3 kadın da yaralandı. Kaza, Aydın- Denizli Karayolu, İsabeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Denizli'den Aydın yönüne seyir halinde olan Sedef Aydın yönetimindeki otomobil, önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Sedef Aydın'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

OTOMOBİLDE yolcu konumunda bulunan Kardelen Albayrak (23) Tuğba İsmihan Albayrak (17), Ayşe Baylan (29) ise yaralı olarak olay yerine gelen ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Sedef Aydın'ın cenazesi ise olay yeri incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.