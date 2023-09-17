‘Asıldığını görünce üzüntüden bayılmışım’

Cumhuriyet tarihinin ilk darbesi 27 Mayıs'ın ardından 17 Eylül 1961'de idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes'in memleketi Aydın'ın Çakırbeyli mahallesinde 17 Eylül'ün hüznü yaşanıyor.

'İÇİMİZ SIZLIYOR'

Menderes'in başbakanlık döneminde sıklıkla geldiği söyleyen, onun hayatına dair birçok anıyı barındıran Çakırbeyli girişindeki çiftlikte kahya olarak çalışan 93 yaşındaki Münevver Çıkrık, merhum Menderes'in asıldığını bir gazetede gördüğünü ve üzüntüden bayıldığını aktardı. Çıkrık, "O kadar çok mütevazi bir insandı ki, onu sevmeyen yoktu. Nasıl böyle bir şey başına geldi halen inanamıyorum. Onun için dualar ediyoruz" dedi. 89 yaşındaki Orhan Demir ise, "Öyle güzel bir adamı başımızdan aldılar" diye konuştu

'KÖYÜMÜZDE MATEM VAR'

MAHALLE muhtarı Özer Orcan ise, "Her Eylül ayı mahallemizde matem yaşanıyor. Menderes için lokma döktürüp ölüm yıldönümünde onu anıyoruz. Menderes'in gelecek nesillere aktarılması gerek. Bu açıdan köyümüzün girişine yaptırılan Adnan Menderes Müzesi'nden büyük mutluluk duyduk" dedi.