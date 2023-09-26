Otomobilden fırlayan şoföre demir saplandı

İzmir istikametinden Aydın'ın Kuşadası ilçesi otogarına giden Hikmet Beldek idaresindeki 09 ACA 662 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü araçtan fırlarken araç köprüde asılı kaldı.

ACI İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

Araçtan fırlayan Beldek'in vücuduna yol kenarındaki demir korkuluk saplandı. Genç adam acılar içinde çevredekilerden yardım istedi. Kazayı gören vatandaşlar gencin yardımına koşarken 112 Acil Hattı'na ihbarda bulunuldu. Olay yerine itfaiye, 112 ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, genç adamı kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. İtfaiye ekipleri önce sürücünün vücuduna saplanan demir boruyu kesti ardından da güvenli bir şekilde ambulansa taşınmasını sağladı. Ağır yaralanan sürücü, vücuduna saplanan boru ile birlikte ambulans ekiplerine teslim edildi.

3 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 32 yaşındaki Hikmet Beldek, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz adam, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Beldek'in ailesi, büyük yıkım yaşarken, cenazesi memleketi İzmir'in Tire ilçesine götürülerek dün toprağa verildi. Öte yandan, genç yaşta yaşamını feci şekilde yitiren Beldek'in 3 ay önce evlendiği öğrenildi.