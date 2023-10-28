Aydın kestanesinde "tehlikeli" hasat dönemi başladı

Kentin kuzey dağlarında 5 bine yakın ailenin geçimini bu ürünle sağladığına işaret eden Kendirlioğlu, bu sezon hasada mevsim şartlarından dolayı endişeli başladıklarını söyledi. Kendirlioğlu, "Bu sezon gerek kuraklık gerekse değişik hava şartlarından kaynaklı takriben yüzde 30-40 civarında bir verim düşüklüğü bekleniyor. Üreticilerimizle de konuştuğumuzda maalesef böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Ancak sevindirici tarafı şu, kalite çok iyi." diye konuştu.