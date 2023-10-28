Aydın kestanesinde "tehlikeli" hasat dönemi başladı

Türkiye'nin yanı sıra Avrupa Birliğinde coğrafi işaret tesciliyle korunan Aydın kestanesi, kentte yüksek rakımdaki 73 bin dekar arazide üretiliyor. Ülkenin 63 bin 580 ton olan toplam kestane üretiminin yüzde 42'sine karşılık gelen 27 bin tonluk bölümünün üretildiği kentte ekim sonunda başlayan hasat sezonu dağ köylerini hareketlendiriyor. Efeler, Köşk, Sultanhisar ve Nazilli ilçelerinde kestane ağaçlarının bulunduğu yaylalara çıkan üreticiler, yaklaşık 2 hafta süren hasat döneminde burada konaklıyor. Sırıkçı adı verilen işçilerin ağaçlara çıkıp dalları çırparak düşürdüğü dikenli kozalaklar, meyvelerinden ayrılması için toprakta açılan kuyulara gömülüyor. Yaklaşık 1 ay sonra kuyudan çıkarılarak ayıklanan ürünler, iç ve dış pazara gönderiliyor.