  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Balıkçıları taciz eden Yunan unsurları Türk botları gelince arkalarına bile bakmadan kaçtı

Balıkçıları taciz eden Yunan unsurları Türk botları gelince arkalarına bile bakmadan kaçtı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Türkiye karasularında balık avı yapan bir tekne, Yunan Sahil Güvenlik birimleri tarafından taciz edildi. Yunan yetkililer ellerinde sopalarla teknelere saldırdı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri, saldırıyı önlemek ve teknelere yardımcı olmak için müdahale etti. Ellerinde sopalarla teknelere vuran Yunanlıları, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kovaladı.

İHA
Balıkçıları taciz eden Yunan unsurları Türk botları gelince arkalarına bile bakmadan kaçtı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Türkiye karasularında balık avlayan tekneye Yunan Sahil Güvenlikleri tacizde bulundu. Ellerinde sopalarla teknelere vuran Yunanlıları, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kovaladı.

Olay, dün gece saatlerinde Kuşadası açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türk karasuları içerisinde ava çıkan Türk balıkçıları Yunan Sahil Güvenliği taciz etmeye başladı.

Yunanca konuşan ve elinde sopa ile Türk balıkçılarının teknesine vuran Yunanlılar, Türk balıkçılarının bölgeden uzaklaşmasını istedi. Türk Sahil Güvenliğine haber veren balıkçılar ise Yunanlıları dinlemeyerek bir an olsun geri adım atmadı. Bir süre sonra bölgeye gelen Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanlıları kovalamaya başladı.

Türk Sahil Güvenliğini gören Yunanlılar ise bölgeden adeta kaçtı. Yunanistan sınırına kadar süren kovalamaca sonrası, Türk Sahil Güvenlik ekipleri normale dönerek sınırda devriye görevini sürdürdü. Sabahın ilk saatlerine kadar Türk Sahil Güvenlik ekipleri sınırda yoğun güvenlik önlemleri aldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA