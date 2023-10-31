Eşini izlemeye geldi top burnunu kırdı

AYDIN'DA oynanan amatör lig maçında bir hafta önce evlendiği futbolcu eşi Emre Kapan'ın maçını izlemeye gelen İlkay Kapan talihsiz bir kaza geçirdi. İlk kez eşini izlemeye gelen İlkay Kapan (25) tribünde otururken yüzüne top çarpması sonucu burnu kırıldı. Eşini kanlar içinde gören Nazilli Pınarbaşıspor'un kaptanı Emre Kapan maçı bırakıp eşinin yardımına koşarak hastaneye gitti.

Ligin 2. Grubunda Nazilli Pınarbaşıspor ile Bozdoğan Madran Belediyespor arasında oynanan maçın 70. dakikasında futbolcu Salih Taşkıran'ın topu uzaklaştırmak için sert bir şekilde taca vurduğu top, takım arkadaşı Emre Kapan'ı tribünden izleyen eşi İlkay Kapan'ın yüzüne isabet etti. Topun çarpmasyla burnu kırılan kadın baygınlık geçirdi. Yapılan müdahale sonrası hastaneden taburcu edilen İlkay Kapan'a bir haftalık sağlık raporu verildi.