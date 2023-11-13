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Aydın'da minibüsler çarpıştı! 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde seyir halindeki 2 minibüs çarpıştı. Kazanın etkisiyle 2 aracın da şoförü yaralandı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
Aydın’da minibüsler çarpıştı! 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde 2 minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Köşk - Başçayır Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Köşk istikametinden Başçayır istikametine doğru ilerleyen H.A. idaresindeki 09 ABJ 459 plakalı minibüs, Uzundere Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen M.K. idaresindeki 09 EG 966 plakalı minibüsle çarpıştı.

Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, kazada yaralanan minibüs şoförleri, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili incelemebaşlatıldı.

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