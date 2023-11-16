Tatilden döndü kocasını öldürdü

Aydın'ın Didim ilçesinde kıskançlık krizine giren Gürcistan uyruklu 60 yaşındaki Roza Metaplishvili, eşini ve komşusunu bıçakladı. 2 yıl önce evlendiği eşi Emin Küçükberber (78) olay yerinde hayatını kaybederken, sevgilisi olduğunu iddia ettiği komşusu S.D. (76) ise yaralandı. Katil kadın yakalandı.

TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Olay, Mersindere Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'a bir haftalığına tatile giden Roza Metaplishvili, Didim'e geri döndüğünde 2 yıl önce evlendiği eşi Emin Küçükberber'in iddiaya göre komşuları S.D. ile yasak aşk yaşadığını öğrendi. Kıskançlık yüzünden eşiyle tartışmaya başlayan öfkeli kadın, mutfaktan aldığı bıçakla kocasını kalbinden bıçakladı. Küçükberber, aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Kıskançlık krizine giren öfkeli kadın, elinde bıçakla yan komşusu olan S.D'nin evine gitti. Gözü dönmüş kadın, komşusu S.D'yi de bacağından bıçakladı. S.D. yaralı halde Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken olay yerinden kaçan kadın otobüs garajında yakalandı.